Media: Marius Borg Høiby is diplomatiek paspoort kwijt

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft geen diplomatiek paspoort meer. Dat meldt het Noorse blad Se og Hør.

De Noorse kroonprins Haakon bevestigde eerder tegenover de Noorse omroep NRK dat Høiby een diplomatiek paspoort had. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dit niet langer het geval is. Dat zou al meer dan zes maanden geleden zijn gebeurd.

Een diplomatiek paspoort wordt doorgaans verstrekt aan diplomaten en regeringsleden voor officiële verplichtingen in het buitenland. Ook leden van de koninklijke familie hebben er een. Een van de doelen van het speciale paspoort is om reizen makkelijker te maken. Het mag niet worden gebruikt voor privéreizen, maar Høiby zou dat meermaals hebben gedaan.

Richtlijnen

Het koninklijk paleis stelt tegenover Se og Hør dat er nieuwe richtlijnen zijn ten opzichte van de uitgifte van diplomatieke paspoorten voor de koninklijke familie. “We hebben in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken het gebruik van diplomatieke paspoorten geëvalueerd en zijn tot de volgende conclusie gekomen: de leden van het koningshuis, prins Sverre Magnus, prinses Märtha Louise en prinses Astrid hebben een diplomatiek paspoort”, aldus het hoofd communicatie.

De 28-jarige Høiby is al bijna een jaar in het nieuws omdat hij wordt verdacht van verschillende misdrijven, waaronder drie verkrachtingen. Waarschijnlijk beslist justitie later deze maand of Høiby wordt vervolgd.