Media: Marius Borg Høiby met stiefvader Haakon naar Portugal

Het lijkt erop dat Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, recent op vakantie is geweest met zijn stiefvader kroonprins Haakon en stiefbroer prins Sverre Magnus. Se og Hør heeft beelden gepubliceerd van het drietal dat gezamenlijk uit een vliegtuig stapt. Volgens het Noorse blad zijn ze samen een kleine week in Portugal geweest.

Mette-Marit was niet mee. Ook prinses Ingrid Alexandra reisde niet mee. Zij was vermoedelijk al vertrokken naar Australië, waar ze de komende drie jaar gaat studeren.

Se og Hør denkt dat de drie naar Ribeira d’Ilhas zijn geweest, een bestemming waar het Noorse kroonprinselijke gezin al eerder vakantie heeft gevierd. Het strand wordt daar beschouwd als een van de beste surfstranden van Europa. Het hof wil de reis tegenover Se og Hør niet bevestigen omdat het nooit uitspraken doet over privézaken.

Høiby, geboren uit een relatie voor het huwelijk van Mette-Marit met kroonprins Haakon, is al een jaar in het nieuws omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij wordt verdacht van 23 misdrijven, waaronder drie verkrachtingen. Naar verwachting beslist justitie volgende week of hij wordt vervolgd.