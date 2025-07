Media: medewerkers Charles en Harry in het geheim bijeen

Medewerkers van koning Charles en prins Harry zijn samen gezien. Ze werden gefotografeerd nabij Clarence House in Londen, blijkt uit beelden van The Mail on Sunday. Sky News meldt dat het de eerste keer is dat ze op deze manier bij elkaar zijn gekomen en dat het kan wijzen op mogelijk meer communicatie tussen de teams van de koning en zijn zoon.

Een bron zegt tegen The Mail on Sunday dat er geen “formele agenda” was voor de bijeenkomst, maar dat er “zaken waren waarover beide partijen wilden praten”. Het hof en het team van prins Harry hebben nog niet gereageerd tegenover Britse media.

De relatie tussen koning Charles en de hertog van Sussex is al jaren moeizaam. De twee zouden al enige tijd geen contact meer hebben en de prins meldde in mei in een interview met de BBC nog dat hij hoopte op een verzoening met zijn familie.

Harry wilde dat vooral omdat hij niet wist hoelang zijn vader nog te leven heeft, een uitspraak die hem later op kritiek kwam te staan. Royaltykenners vonden dat dergelijke uitlatingen alleen maar zouden leiden tot zorgen en speculaties in de media over de gezondheid van de koning.