Media: Opnamen Zweedse versie The Crown begonnen

De opnamen voor een Zweedse versie van de hitserie The Crown zijn van start gegaan, meldt het blad Svensk Damtidning op basis van bronnen. Het was al een tijdje bekend dat de commerciële zender TV4 en de Zweedse streamingdienst C More plannen hadden voor de reeks. Die zou aan het eind van dit jaar uitgezonden moeten worden.

De serie zou gaan over het leven van koning Carl Gustaf. Monarki, zoals de werktitel van de reeks luidt, zou in het eerste seizoen uit zes delen bestaan. Verdere details ontbreken. Zo is bijvoorbeeld niets bekend over wie de rollen van de leden van de koninklijke familie op zich nemen. Het Amerikaanse blad Variety wist eerder al wel te melden dat schrijver Åsa Lantz betrokken is bij het script. Zij heeft ook het scenario geschreven voor Selma. Die tv-serie deed jaren geleden veel stof opwaaien. Selma ging over het liefdesleven van schrijver en Nobelprijswinnaar Selma Lagerlöf.

De koninklijke familie is niet gecharmeerd van het idee voor een serie over Carl Gustaf. Wel liet het hof eerder al weten dat Lantz vragen had gesteld over de vorst, en die zijn beantwoord. Maar verder verleent het hof geen medewerking aan de serie.

Kroonprinses Victoria zit naar eigen zeggen ook niet te wachten op een serie waarin ze geportretteerd wordt. Toen de royal gevraagd werd welke actrice geschikt zou zijn om haar te spelen, zei ze dat ze liever niet had dat iemand haar zou spelen.

Svensk Damtidning heeft geprobeerd in contact te komen met TV4 voor een reactie, maar de zender heeft niet gereageerd.