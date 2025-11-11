Media: paleis gaat naam Andrew Mountbatten Windsor veranderen

Andrew Mountbatten Windsor krijgt binnenkort mogelijk weer een nieuwe naam. Buckingham Palace voegt naar verwachting een koppelteken in de achternaam van de voormalige prins toe, melden Britse media.

Mountbatten Windsor kreeg vorige maand een nieuwe naam nadat koning Charles de titels van zijn jongere broer had ingetrokken vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Aanvankelijk had hij zelf al aangekondigd afstand te doen van zijn hertogdom York.

Het paleis kondigde bij het intrekken van zijn titels aan dat de voormalige prins voortaan simpelweg bekend zou staan als Andrew Mountbatten Windsor, tot verrassing van verscheidene Britse royaltyvolgers. Koningin Elizabeth had namelijk, onder enige druk van haar man prins Philip, vastgelegd dat haar nakomelingen de naam Mountbatten-Windsor zouden dragen.