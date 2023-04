Media: prins Harry komt alleen voor kroning zelf naar Londen

Prins Harry komt volgende maand alleen voor de kroning van zijn vader koning Charles naar Londen. De overige festiviteiten rond de ceremonie op 6 mei laat de prins volgens Britse media waarschijnlijk schieten.

Buckingham Palace bevestigde woensdag dat Harry in zijn eentje naar de kroning komt. Zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen blijven achter in de Verenigde Staten. Hun zoontje Archie viert namelijk op 6 mei zijn vierde verjaardag.

Wat de rol van Harry zal zijn op de kroning is nog niet bekend. In uitgelekte plannen die de Britse krant The Times vorige maand deelde stond wel dat de prins niet zal meelopen in de stoet van Buckingham Palace naar Westminster Abbey, de locatie van de kroning.

Stap terug

De prins heeft sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis niet de beste band met zijn familie. In zijn eerder dit jaar verschenen boek Spare, een Netflixdocumentaire en interviews sprak Harry kritisch over familieleden. Ook zouden er ruzies hebben plaatsgevonden met onder anderen zijn broer William en zou er nauwelijks contact zijn.

De laatste keer dat Harry samen met zijn familie in het openbaar verscheen was tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth in september. Toen was Meghan wel bij hem. De jongste zoon van Charles komt nauwelijks meer in het Verenigd Koninkrijk, maar was onlangs naar Londen gekomen om de hoorzittingen bij te wonen in de zaak die hij samen met enkele andere bekende Britten aanspande tegen uitgever Associated Newspapers Limited. Naar verluidt heeft de prins zijn familie toen niet opgezocht.