Media: prinses Sofía krijgt geen militaire opleiding

Prinses Sofía van Spanje treedt vermoedelijk niet in de voetsporen van haar oudere zus Leonor. Volgens het Spaanse tijdschrift Hola! zal de jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia geen militaire opleiding volgen.

Sofía wordt eind april 18 jaar en rondt volgende maand haar opleiding op het UWC Atlantic College in Wales af. Na de zomer begint ze aan een universitaire studie in het buitenland en gaat ze niet het leger in, meldt het blad. Eerder overwoog de prinses nog een opleiding tot helikopterpiloot. Het hof heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Leonor is als troonopvolger momenteel wel bezig aan een militaire opleiding. Ze vaart de wereld rond op een opleidingsschip van de marine. Als ze terugkeert, volgt ze een studie bij de luchtmacht. Eerder voltooide de 19-jarige prinses van Asturië al een opleiding bij de landmacht.