Media: Spaanse voetbalsters pas over maand op bezoek bij Felipe

Volgens Spaanse media moeten de voetbalsters nog even wachten voordat zij op het paleis door koning Felipe worden gefeliciteerd met hun onlangs behaalde wereldtitel. Een ontmoeting met de koninklijke familie in Madrid staat volgens onder meer het tijdschrift ¡Hola! pas op 19 september gepland.

Koningin Letizia en haar jongste dochter prinses Sofía waren afgelopen zondag tijdens de WK-finale wel aanwezig in het stadion in Sydney om de voetbalsters met 1-0 te zien winnen van Engeland. Na afloop van het duel namen de koningin en de prinses deel aan de festiviteiten op het veld. Ze feliciteerden de voetbalsters van La Furia Roja tijdens de prijsuitreiking en mochten daarna met hen ook de trofee omhoog houden.

Dinsdag hadden de wereldkampioenen in Madrid al wel een receptie met de Spaanse premier Pedro Sánchez. Daar kregen zij te horen dat ze een gouden medaille voor hun verdiensten in de sport krijgen. Dit is de hoogste onderscheiding die in Spanje aan een atleet kan worden toegekend.