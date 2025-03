Media: Zelensky gaat zondag ook op bezoek bij koning Charles

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondag in het Verenigd Koninkrijk een ontmoeting met koning Charles, melden Britse media. De twee spreken elkaar volgens The Sun op het landgoed Sandringham in het oosten van Engeland. Ingewijden zeggen dat dat gesprek al langer stond gepland.

Zelensky kwam zaterdag aan in het Verenigd Koninkrijk. Hij spreekt daar eerst de Britse premier Keir Starmer en is zondag aanwezig bij een Oekraïne-overleg van Europese leiders.

Zelensky was vrijdag in het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump, maar daar vertrok hij met ruzie. Charles nodigde eerder deze week Trump uit voor een tweede staatsbezoek, dat mogelijk in de “nabije toekomst” plaatsvindt.