Mediawaakhond noemt column Clarkson over Meghan seksistisch

De column die presentator Jeremy Clarkson vorig jaar voor The Sun schreef over hertogin Meghan, was volgens de Britse mediawaakhond IPSO in strijd met een gedragscode die betrekking heeft op discriminatie of seksisme. Het is voor het eerst dat de mediawaakhond een dergelijke schending noteert. Daarom moet de Britse tabloid op de voorpagina en op de plaats waar de column normaal gesproken staat, een verwijzing plaatsen naar de begane overtreding, meldt vakblad Variety.

De Britse mediawaakhond kreeg ruim 25.000 klachten binnen naar aanleiding van de column van Clarkson. Hij schreef onder meer dat hij “droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.” Zelf noemde de presentator het een “onhandige verwijzing” naar de serie Game of Thrones, maar dat ging er bij veel mensen niet in.

Na langdurig onderzoek van IPSO werd geconcludeerd dat het schrijven van Clarkson artikel 12 van de gedragscode voor redacteuren schond. Deze clausule heeft volgens Variety betrekking op discriminatie. Als gevolg daarvan moet The Sun in de papieren uitgave een samenvatting van de onderzoeksresultaten plaatsen op de plek waar normaal gesproken de column van Clarkson staat. Ook moet er op de voorpagina en 24 uur lang op de website een verwijzing naar de overtreding worden geplaatst.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat The Sun een dergelijke verwijzing moet plaatsen. Destijds overtrad de tabloid de regels toen er groot op de voorpagina de tekst Queen Backs Brexit stond (koningin staat achter Brexit).