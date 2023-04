Meerderheid Nederlanders heeft zorgen over veiligheid prinsessen

Iets meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Dat komt naar voren uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Die zorgen hebben Nederlanders “zowel in het algemeen als bij grote evenementen als Koningsdag”, valt te lezen in de resultaten.

Vooral ouderen maken zich zorgen om de veiligheid van Amalia, Alexia en Ariane. 64 procent van de ouderen heeft zorgen om de veiligheid van de drie prinsessen bij grote evenementen tegenover 43 procent van de jongeren.

Ook heeft driekwart van de Nederlanders er begrip voor als Amalia door aanhoudende bedreigingen aan haar adres geen koningin wil worden. Met name ouderen (81 procent) zouden die beslissing snappen. Ook de meerderheid van de jongeren (65 procent) zegt daar begrip voor te hebben. Ook zegt 43 procent van de ondervraagden te vinden dat de overheid Amalia koste wat het kost moet beveiligen zodat zij een ‘studentenleven’ kan leiden in Amsterdam. 23 procent is het daar niet mee eens.

Vorig jaar werd bekend dat Amalia niet in haar studiestad Amsterdam kon wonen vanwege bedreigingen. Ze stond toen op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van de prinses van Oranje. Tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Slowakije in maart vertelde de koning dat de situatie rondom Amalia het gezin zwaar valt. “Maar wij lossen dat met elkaar geheel goed op. We zijn sterk als gezin”, zei hij.