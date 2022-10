Meghan: Aziatische vrouwen vaak niet goed afgebeeld in films

Meghan vindt dat Aziatische vrouwen vaak niet goed worden afgebeeld in films. De hertogin van Sussex spreekt in de laatste aflevering van haar podcast Archetypes, de eerste aflevering sinds het overlijden van koningin Elizabeth, van “geseksualiseerde of agressieve” karikaturen.

“De kracht en de impact van deze stereotypes die het vermogen hebben om de menselijkheid van hele groepen mensen weg te nemen… het moet niet worden onderschat”, zei de vrouw van prins Harry in de podcast. “Mensen, alle mensen, zijn multidimensionaal en gelaagd.”

Als voorbeeld van negatieve stereotypes worden fragmenten besproken uit de films Kill Bill en Austin Powers. In die eerste film onthoofdt een Aziatische vrouw een man, in de tweede film komt een Aziatische vrouw voor die ‘Fook Mi’ heet. Als zij haar naam zegt tegen Powers, antwoordt die: “O gedraag je.”

“Films als Austin Powers en Kill Bill lieten deze karikaturen van vrouwen van Aziatische afkomst zien als overdreven geseksualiseerd of agressief”, stelde Meghan. “En het zijn niet alleen die twee voorbeelden, er zijn er nog veel meer.”