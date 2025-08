Meghan bedankt Harry en familie voor ‘speciale’ verjaardag

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, kijkt terug op een “speciale” verjaardag. De hertogin van Sussex werd maandag 44 jaar en deelde haar ervaringen op Instagram.

“Ik blaas de kaarsjes uit na een prachtige 24 uur en bedank mijn man, vrienden en familie voor het zo speciaal maken ervan”, schreef ze bij een foto in een restaurant. “Aan degenen die ik niet ken, maar die me elke dag liefde sturen: heel erg bedankt. Weet dat ik het voel en waardeer.”

Meghan bedankte in haar bericht ook het restaurant waar ze had gegeten voor “een geweldige eetervaring”. Volgens haar behoort het diner tot de beste vijf maaltijden die ze in haar leven heeft gehad.