Meghan belooft ‘meidenpraat’ in trailer van nieuwe podcast

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft de trailer gelanceerd van haar aankomende nieuwe podcast. In de aankondiging van de serie over vrouwelijk ondernemerschap belooft ze onder meer “advies dat kleine ideeën omzet in miljoenenbedrijven” en “natuurlijk ook meidenpraat”.

“Ik ben Meghan en dit is Confessions of a Female Founder, een programma waarin ik met vrouwelijke ondernemers en vrienden praat over de slapeloze nachten, de lessen die ze hebben geleerd en de enorme focus die hen heeft gebracht waar ze nu zijn”, zegt de hertogin van Sussex. De reeks verschijnt op 8 april.

De podcast is de tweede voor de hertogin. Eerder maakte ze voor Spotify al de podcast Archetypes. Onlangs lanceerde Meghan ook het eerste seizoen van haar Netflix-serie With Love Meghan. Hierin is onder meer te zien hoe ze maaltijden voor haar gasten kookt. In het najaar start er een tweede seizoen van de reeks.