Meghan bezoekt opvanghuis voor vrouwen in Düsseldorf

Hertogin Meghan heeft na afloop van de slotceremonie van de Invictus Games in Duitsland een bezoek gebracht aan een opvanghuis voor vrouwen in Düsseldorf. Het bezoek aan het TrebeCafé was niet vooraf aangekondigd.

Het TrebeCafé biedt jonge vrouwen die op straat leven onder meer een warme douche, schone kleding, maaltijden en begeleiding. Op foto’s die op sociale media zijn geplaatst, is onder meer te zien dat Meghan lachend naast een vrouw poseert. Op een andere foto speelt ze met een klein meisje met een speelgoedpannetje.

Meghan woonde zaterdag samen met haar man Prins Harry de slotceremonie van de door Harry geïnitieerde Invictus Games bij. Inmiddels zou het stel zijn teruggekeerd naar hun woonplaats Montecito in de Verenigde Staten.