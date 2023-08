Meghan bij concert van Taylor Swift in Los Angeles

Meghan was dinsdagavond bij het concert van Taylor Swift in Los Angeles. Ze bezocht de show zonder haar man Harry, want die is momenteel in Japan voor een werktrip.

Meghan was samen met haar Britse vriendin Lucy Fraser bij het concert, dat onderdeel is van de Eras Tour. Volgens entertainmentwebsite Page Six dansten Meghan en haar vriendin er vrolijk op los op de hits van Swift.

Harry reist momenteel door Azië. Hij reist samen met zijn goede vriend Nacho Figueras. In Tokio waren ze bij een evenement van de International Sports Promotion Society. Later deze week gaan de twee naar Singapore, waar ze meedoen aan de jaarlijkse polowedstrijd van Harry’s organisatie Sentebale.