Meghan blikt op Fourth of July terug op dateperiode met Harry

Meghan heeft de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, ook wel Fourth of July genoemd, gevierd met een terugblik op de periode waarin ze aan het daten was met haar man, prins Harry. Op Instagram deelt de hertogin van Sussex een traditie die zij sinds 2016 met Harry heeft.

“Onze tweede date was op 4 juli 2016 en Harry bracht cupcakes mee om het te vieren”, legt Meghan uit. “Nu, al die jaren later, doen onze twee kinderen ook mee aan deze traditie.” Bij haar bericht deelt Meghan een foto van een aantal cupcakes. Ook zien we een selfie van de hertog en hertogin van Sussex.

Meghan wenst haar volgers een “fijne Onafhankelijkheidsdag”. “Dat je dag maar net zo zoet is als deze cupcakes”, besluit ze haar bericht.

Op Onafhankelijkheidsdag, of Independence Day, vieren de Verenigde Staten de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Toen werd de onafhankelijkheid van de VS van het Britse koninkrijk bevestigd.