Meghan dankbaar voor ‘jongens uit dreamteam’

Meghan staat voor de officiële lancering van haar lifestylemerk As Ever stil bij de mannen uit haar “dreamteam”. “Voordat we de lancering hebben, kan ik niet gaan slapen zonder de jongens te bedanken die al meer dan tien jaar bij me zijn geweest, bij elk creatief project”, schrijft de hertogin van Sussex in een bericht op Instagram.

“Jullie weten dat ik dol ben op mijn vriendinnen, maar deze jongens maken al zo lang deel uit van mijn team dat het voelt alsof ze er altijd zijn geweest”, aldus Meghan bij een foto van zichzelf en drie mannen. “Jullie hebben mijn creatieve visie gesteund en erin geloofd sinds The Tig”, aldus Meghan. The Tig was een blog die ze schreef.

“Bedankt dat jullie de beste partners zijn geweest, door dik en dun”, vervolgt Meghan. “Mijn hart voelt zo vol.”