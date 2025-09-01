Meghan deelt afspeellijst met aantal favoriete nummers

Meghan, de vrouw van prins Harry, heeft een afspeellijst met haar volgers gedeeld. Ze deelde de lijst ter gelegenheid van de opnames van het tweede seizoen van haar Netflix-programma With Love, Meghan.

“Seizoen twee van With Love, Meghan filmen was leuker dan je je kunt voorstellen. Hoe we de sfeer erin hielden? Muziek”, schrijft Meghan. “Tussen opnames door speelde ik een nummer en vandaag wilde ik een paar van de favorieten delen die ik altijd draai!”, aldus de hertogin van Sussex. In de lijst met negentien nummers staan onder meer I Was Made to Love Her van Stevie Wonder, I Can’t Go for That (No Can Do) van Hall & Oates en I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) van Whitney Houston.

In haar bericht deelde Meghan ook een kijkje achter de schermen van haar programma. Op een aantal foto’s zijn ook haar kinderen Archie en Lilibet te zien.