Meghan deelt filmpje van surfende prins Harry

Meghan heeft vrijdagavond op Instagram een filmpje gedeeld van haar man prins Harry. Op de beelden is de jongste zoon van koning Charles te zien terwijl hij op zee surft.

“We onderbreken dit programma voor een belangrijk bericht”, schrijft Meghan bij de beelden van haar echtgenoot. De hertogin van Sussex deelt er een emoji van een vos bij. Onder de beelden is het nummer Whatta Man van Salt-N-Pepa feat. En Vogue te horen.

Prins Harry en Meghan emigreerden in 2020, na hun stap terug binnen het Britse koningshuis, naar Noord-Amerika.