Meghan deelt video van dansende Harry voor geboorte Lilibet

Meghan, de vrouw van prins Harry, heeft op de verjaardag van haar dochter Lilibet een nieuwe video gedeeld op sociale media. Daarin is het stel dansend te zien in de verloskamer in aanloop naar de geboorte van hun tweede kind.

“Dit gebeurde vandaag vier jaar geleden ook. Onze kinderen waren allebei een week over tijd… dus toen pittig eten, wandelen en acupunctuur niet werkten, bleef er maar één ding over om te doen”, staat in het bijschrift van de video op Instagram.

De hertog en hertogin van Sussex hebben woensdag uitgebreid stilgestaan bij de vierde verjaardag van Lilibet. Op Instagram deelde Meghan foto’s van zichzelf en haar jongste kind. Later volgde nog een bericht met twee foto’s van Lilibet met Harry. Meghan en Harry hebben samen nog een zoon, de 6-jarige Archie.