Meghan deelt zeldzame beelden van Archie en Lilibet

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft zeldzame beelden van haar kinderen prins Archie en prinses Lilibet vrijgegeven. Op haar Instagram-kanaal staat een korte video waarin te zien is dat de drie samen Valentijnsdag vieren.

De hertogin van Sussex snijdt in het filmpje aardbeien in een hartjesvorm die daarna als beleg dienen voor een bagel. Op de achtergrond krijgt ze hulp van haar 3-jarige dochter. De video eindigt even later met Archie (5) die in de deuropening staat. Beide kinderen komen niet herkenbaar in beeld.

Meghan en Harry delen zelden beelden van hun kinderen. Wel stonden ze recent op de kerstkaart van de Sussexes. Op die foto waren Archie en Lilibet ook op de rug te zien.

Eerder vrijdag deelde Meghan al een valentijnsbericht voor haar man, die ze momenteel moet missen. De prins is nog in Canada voor de Invictus Games.