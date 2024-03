Meghan doet merkaanvraag voor cosmetica en luchtjes

Hertogin Meghan heeft met haar nieuwe lifestylemerk American Riviera Orchard aanvragen gedaan om verschillende cosmetische en verzorgingsproducten te kunnen verkopen. Dat blijkt uit een document met handelsmerkaanvragen dat de Britse krant Daily Mail in handen heeft.

In het document komt een lange reeks producten voorbij. Zo wordt gesproken over geurzakjes, lavendelzakjes, huidverzorgingsproducten, bad- en douchegels en -zouten, badzeep, handzepen, lichaamscrèmes, badolie, lotions, olie voor op het lichaam en geuroliën voor in de kamer.

Ook zitten er shampoos bij voor huisdieren en dingen als inpakpapier, kalenders en briefopeners. Of deze producten er ook allemaal daadwerkelijk komen is niet zeker. Aanvragen als deze worden over het algemeen gedaan om in ieder geval de mogelijkheid te hebben. Wat er allemaal gaat gebeuren met American Riviera Orchard is sowieso nog onduidelijk: veel meer dan een logo op een Instagram-kanaal en een minimalistische site is nog niet te vinden.