Meghan dolblij dat lifestyleproducten snel uitverkocht waren

De nieuwe lijn met lifestyleproducten van Meghan, de hertogin van Sussex, is in razend tempo uitverkocht. Dat schrijft de vrouw van de Britse prins Harry woensdagmiddag op Instagram.

“Onze schappen mogen dan leeg zijn, maar mijn hart stroomt over”, schrijft Meghan over de producten van haar As Ever-lijn die woensdag in de verkoop gingen. “We waren in minder dan een uur uitverkocht en ik kan jullie niet genoeg bedanken voor het vieren, kopen, delen en geloven. Dit is pas het begin!”

Woensdag gingen diverse producten zoals jam, honing en thee in de verkoop. Volgens de Britse krant The Telegraph werden de producten in kleine hoeveelheden geproduceerd, waardoor deze snel uitverkocht zouden raken en meer interesse zouden genereren.