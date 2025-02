Meghan eerder naar huis voor kinderen

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft haar bezoek aan de Invictus Games in Canada alweer afgerond. De hertogin van Sussex is naar huis in Californië gegaan om voor de kinderen prins Archie (5) en prinses Lilibet (3) te zorgen.

Volgens Amerikaanse media was vooraf gepland dat Meghan maar een paar dagen zou blijven. Harry blijft nog tot zondag als de sluitingsceremonie van het door hem bedachte sportevenement plaatsheeft in Vancouver.

Ook tijdens de vorige Invictus Games, in 2023 in het Duitse Düsseldorf, was Meghan niet de hele tijd aanwezig. Ze arriveerde toen later.

De afgelopen dagen ondernamen Harry en Meghan verschillende activiteiten in Vancouver en Whistler. Ook zaten ze op de tribune bij sportwedstrijden.