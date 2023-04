Meghan en Charles schreven elkaar na interview met Oprah

Meghan Markle zou naar aanleiding van haar interview met Oprah Winfrey in 2021 via brieven contact hebben gehad met koning Charles. Volgens de Britse krant The Telegraph reageerde de hertogin op een brief die ze ontving van de toenmalige prins van Wales. Charles zou hebben gezegd dat hij verdriet had over de kloof die ontstaan was tussen de twee families.

De hertogin van Sussex liet in haar brief weten bezorgd te zijn over onbewuste vooroordelen in de koninklijke familie. Tijdens het tv-interview vertelde de zwangere hertogin aan Oprah dat het Britse koningshuis had gespeculeerd over de huidskleur van haar toen nog ongeboren zoon Archie.

The Telegraph meldt dat de koning destijds het enige hooggeplaatste lid van de familie was die na het interview contact opnam met Meghan. Hij zou teleurgesteld zijn dat de hertog en hertogin van Sussex het nodig vonden schadelijke beschuldigingen te uiten. Meghan liet op haar beurt weten dat het nooit haar bedoeling was om iemand te beschuldigen van racisme.

Tijdens de kroning van koning Charles op 6 mei is van het Brits-Amerikaanse gezin alleen de hertog aanwezig. Meghan zou thuis willen blijven om de verjaardag van prins Archie te vieren.