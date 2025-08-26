Meghan en Chrissy Teigen blikken terug op werk als ‘koffermeisje’

Meghan en Chrissy Teigen, echtgenote van John Legend, beschrijven hun periode als ‘koffermeisje’ bij het Amerikaanse programma Deal or No Deal als “een vorig leven”. In het dinsdag uitgebrachte tweede seizoen van Meghans Netflix-serie With Love, Meghan blikken de hertogin van Sussex en het voormalige model terug op “de goede oude tijd”.

“Ik herinner me dat ik eigenlijk een reservemeisje was bij Deal or No Deal”, vertelt Teigen. Volgens Meghan moesten alle vrouwen “in de rij staan” voor het aanbrengen van nepwimpers. “Ik weet nog dat we op een dag van het podium kwamen en ze hielden een ziplock-zakje open waar we allemaal onze wimpers in deden. Ik dacht: ‘Zijn die voor morgen?'”, voegt Teigen toe. “Wat een tijd was dat, zeg.”

Bij Deal or No Deal, vergelijkbaar met het Nederlandse Miljoenenjacht, kozen deelnemers uit 26 koffertjes met geldbedragen van 1 cent tot 1 miljoen, waarbij de koffers werden vastgehouden door zogenoemde koffermeisjes. Teigen verscheen in het eerste seizoen van Deal or No Deal, dat in 2005 in première ging, en was ook kort in seizoen twee te zien. Meghan werkte van 2006 tot 2007 als koffermeisje.