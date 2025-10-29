Meghan en Harry bezoeken honkbalwedstrijd World Series

Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, hebben een honkbalwedstrijd in de World Series tussen de Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers bezocht. Het koppel zat in het Dodger Stadium op de eerste rij, is te zien op foto’s.

Het stel, dat in 2020 korte tijd woonde op Vancouver Island, droeg blauwe Dodgers-petjes. De royals zagen de Dodgers wel verliezen. De ploeg uit Canada was met 6-2 te sterk in de vierde wedstrijd van de World Series.

De World Series is de finale van de honkbalcompetitie MLB. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, wint de World Series.