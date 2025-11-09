Meghan en Harry bezoeken verjaardagsfeest van Kris Jenner

Meghan en Harry hebben zaterdagavond het verjaardagsfeest van Kris Jenner bijgewoond. Het duo vierde de 70e verjaardag van de realityster in Beverly Hills, meldt het Amerikaanse tijdschrift People.

Het feest van Jenner stond geheel in het teken van James Bond. Het stel werd bij aankomst hand in hand gefotografeerd door paparazzi. De 44-jarige Meghan droeg voor de gelegenheid een lange zwarte rok met een hoge split en een bijpassende top met lange mouwen. De Britse prins verscheen in een zwarte smoking met vlinderdas.

Jenner vierde haar verjaardag in het landhuis van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Naast Meghan en Harry behoorden ook Oprah Winfrey, Adele, Snoop Dogg, Martha Stewart, Mariah Carey en Bill Gates tot de genodigden.