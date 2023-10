Meghan en Harry: gebruik social media is schadelijk voor jongeren

Prins Harry en Meghan denken dat het gebruik van social media schadelijk is voor jongeren en kinderen. Dat zei het koppel tijdens een gesprek georganiseerd door Project Healthy Minds en hun Archewell Foundation in New York, waar werd gesproken over mentale gezondheid.

Harry en Meghan spraken onder meer met ouders die hun kinderen waren verloren door mentale problemen. De ouders vertelden hen over hun verlies en hoe ze via de organisaties hulp konden krijgen bij het omgaan met dit verlies.

“Het is voor ons prioriteit om pijn om te zetten in een doel”, zei Harry, die “steun, aandacht en een platform aan deze ouders” wil bieden. “Om samen te rouwen, te helen en om te focussen op oplossingen voor deze problemen, zodat andere ouders dit niet hoeven mee te maken”, zei hij.

Meghan vertelde over de manier waarop zij en Harry het gebruik van social media veiliger proberen te maken. Zo hebben ze gesprekken gevoerd met grote tech-bedrijven, maar ook met ouders van jongeren die veel op internet zitten. “Mensen worden pijn gedaan. En mensen, vooral kinderen, gaan zelfs dood”, zei Meghan.