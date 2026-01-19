Meghan en prins Archie voeren dieren in Amerikaanse dierentuin

Meghan en haar zoon prins Archie hebben dieren gevoerd in een dierentuin in Californië. Dat is te zien in een paar video’s die de hertogin van Sussex deelt in haar stories op Instagram.

In een van de filmpjes voert de 6-jarige Archie een zwarte neushoorn door dikke tralies een takje met bladeren. Op de achtergrond is te horen hoe een mannenstem uitleg geeft over hoe zwaar deze neushoornsoort kan worden. Archie is in de video op zijn achterhoofd te zien.

In een volgend filmje geeft Meghan iets te eten aan een giraffe. De vrouw van de Britse prins Harry houdt daarbij in haar ene hand een krop romainesla vast en met de andere voert ze een blad daarvan aan het dier. Als locatie heeft ze The Living Desert Zoo and Gardens in Californië getagd.

Lilibet

Meghan deelde ook een korte video waarin te zien is hoe prinses Lilibet (4) in een buitenzwembad speelt met een vrouw, mogelijk de moeder van Meghan, Doria Ragland. Weer een ander filmpje toont een kindertekening die nog het meest wegheeft van een boodschappenlijstje. Onderaan staat ‘Yay! You did it!’ te lezen.

Meghan plaatste ook opnieuw de video waarin ze met Harry danst in het gras, maar nu in kleur. Zaterdag deelde ze een zwartwitvariant van de video. Ze plaatste hem in het kader van de 2016-trend, waarin mensen op sociale media terugblikken op het jaar 2016.