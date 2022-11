Meghan en prins Harry nemen bedankvideo op voor Elton John

Voorafgaand aan het laatste Noord-Amerikaanse concert van Elton John verschenen Meghan en prins Harry in een bedankvideo voor de Britse zanger. Het concert was zondag live te zien bij streamingdienst Disney+. De video werd afgespeeld voordat de livestream van het concert begon.

John was goede vrienden met Harry’s moeder Diana en zou later een belangrijke steun zijn geweest voor Meghan en Harry. Hij trad ook op tijdens het huwelijk van de twee. In de video feliciteert het paar de zanger met zijn “geweldige carrière” en bedanken ze hem voor het feit dat hij “een vriend” is “voor ons en onze kinderen”. “We houden van je.”

Elton John gaf zondag een concert in het Dodger Stadium in Los Angeles, als onderdeel van zijn wereldwijde afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Voor zijn laatste concert in Noord-Amerika had hij onder meer artiesten Dua Lipa en Kiki Dee uitgenodigd.