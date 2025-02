Meghan helpt fan aan merchandise van Billie Eilish na branden LA

Meghan, de vrouw van prins Harry, is in actie gekomen om een jonge fan van Billie Eilish te helpen. Het 15-jarige meisje was door de verwoestende branden in Los Angeles een t-shirt van een concert van de zangeres kwijtgeraakt en daarop schakelde de hertogin haar netwerk in.

“Twee of drie weken geleden waren mijn man en ik in Altadena en gingen we naar een gemeenschap waar alle huizen in de as waren gelegd”, vertelt Meghan in een nieuwe video op Instagram. Ze legt uit dat ze toen ook een vrouw en haar dochter ontmoette. “Haar moeder vertelde dat het meisje alleen maar op zoek was naar het t-shirt van het concert van Billie Eilish waar ze heen geweest was. Maar alles was afgebrand. Dus ik zei: ik ken Billie Eilish niet, maar ik ga uitzoeken hoe ik dat shirt bij je kan krijgen”, aldus Meghan.

De hertogin van Sussex stuurde vervolgens een spraakbericht naar haar netwerk in de hoop dat haar oproep de zangeres zou bereiken. Dat lukte onder meer dankzij de hulp van Maroon 5-zanger Adam Levine en diens vrouw Behati Prinsloo. Inmiddels is een stapel merchandise bij Meghan aangekomen, zo is te zien in de video. “Ik weet niet wat dit allemaal is, maar het is voor haar gesigneerd. Ik voel me echt oud. Enorm bedankt aan Billie Eilish, dit betekent zo veel voor haar.”