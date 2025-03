Meghan hoopt dat kinderen trots zijn op With Love, Meghan

Hertogin Meghan hoopt dat haar kinderen trots zullen zijn op haar nieuwe programma With Love, Meghan. Tijdens het filmen van het programma waren Archie (8) en Lilibet (3) geregeld mee, vertelt de hertogin van Sussex aan entertainmentwebsite People. “Ik hoop dat ze, als ze oud genoeg zijn, echt trots zullen zijn dat ze samen met mij bij het begin hiervan betrokken waren”, aldus Meghan.

Vooral de aanwezigheid van Lilibet vindt de hertogin bijzonder. “Ik heb een groot deel van mijn leven gewijd aan het opkomen voor de rechten van meisjes en vrouwen”, aldus Meghan. “Het is fijn om te weten dat ik dit kan doen waar mijn dochter bij is en haar zo kan laten zien hoe het is om een werkende moeder te zijn.”

“Enkele van mijn mooiste jeugdherinneringen zijn de maaltijden die mijn moeder bereidde”, vervolgt de hertogin. Haar moeder maakte vaak Thais klaar. “Die smaken staan me nog zo helder voor de geest, en ik wil dat mijn kinderen dezelfde vormende herinneringen hebben aan de dingen die ik kook. We noemen ze ‘Mama Maaltijden’, en ik hoop dat zij daar later naar terugverlangen als ze ouder zijn, getrouwd zijn en zelf kinderen hebben. Dat ze dan zeggen: ‘Oh, laten we een Mama Maaltijd maken.’ En dat het dan dezelfde gebraden kip is die ik al maak sinds ze klein waren.”

In de Netflix-serie, waarvan dinsdag de eerste aflevering verschijnt, kookt Meghan maaltijden voor verscheidene gasten. De serie is niet opgenomen in het huis van haar en haar man prins Harry, maar in een huurhuis in de buurt. “Ik wilde die veilige haven beschermen”, vertelt Meghan. “We zijn een hechte familie, en ik koester die momenten – Lili naar bed brengen voor een middagdutje, samen lunchen, en aan het eind van de dag samen quality time hebben. Onze keuken is de plek waar mama gewoon voor het gezin kookt, en met een crew van meer dan 80 mensen heb je wel heel veel mensen over de vloer!”