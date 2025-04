Meghan kampte met zwangerschapsvergiftiging

Meghan, de echtgenote van prins Harry, heeft na de geboorte van een van haar kinderen last gehad van zwangerschapsvergiftiging, een medische aandoening die ze in haar nieuwe podcast omschrijft als “zeldzaam” en “beangstigend”.

In de eerste aflevering van Confessions of a Female Founder zegt de hertogin van Sussex dat ze enorm geschrokken was en vertelt ze dat ze alles moest verwerken zonder dat de buitenwereld wist wat er aan de hand was. Meghan zegt niet of ze de medische complicatie kreeg na de geboorte van haar zoon Archie van 5 jaar oud, of haar dochter Lilibet van 3.

Zwangerschapsvergiftiging is een aandoening die voorkomt bij sommige zwangere vrouwen, meestal in de tweede helft van de zwangerschap of kort na de bevalling. Symptomen zijn ernstige hoofdpijn, problemen met het zicht, pijn onder de ribben en overgeven.