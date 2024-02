Meghan kookt traditionele maaltijden met Afghaanse vrouwen

Meghan heeft traditionele maaltijden gekookt met vrouwen die vanuit Afghanistan naar de Verenigde Staten zijn verhuisd. Dat deed de hertogin van Sussex bij een vestiging van The Welcome Project, een organisatie die Meghan is begonnen en die buurthuizen heeft voor geëmigreerde vrouwen.

Het bezoek aan de locatie in Californië was al afgelopen weekend, maar werd maandagavond pas gedeeld. Meghan kookte met de dames Afghaans voedsel. Ook sprak de vrouw van prins Harry over hun emigratie en hoe de buurthuizen ze helpen bij hun nieuwe leven in een ander land.

Meghan lanceerde The Welcome Project vorig jaar. Er zijn op dit moment elf vestigingen in de VS waar vrouwen samen diverse activiteiten kunnen ondernemen.