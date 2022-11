Meghan kreeg het advies activistisch te blijven na haar trouwdag

In de nieuwste aflevering van haar podcast Archetypes gaat Meghan met actrices Jameela Jamil en Shohreh Aghdashloo in op het beeld dat heerst van vrouwen die zich activistisch opstellen. Zelf deelt ze een advies dat ze op dat vlak kreeg voordat ze trouwde met prins Harry, namelijk dat ze niet moest stoppen met zich in te zetten voor vrouwenrechten.

“Het werd met mij gedeeld een paar dagen voor mijn trouwdag door een heel erg invloedrijke en inspirerende vrouw”, zegt Meghan. “En ik ga niet delen wie het was omwille van haar eigen privacy. Maar ze zei tegen me ‘ik weet dat je leven aan het veranderen is maar geef alsjeblieft je activisme niet op, geef het niet op want het betekent zó veel voor vrouwen en meisjes’.”

Meghan benadrukte dat het advies zin heeft gehad, want ze bleef zich inzetten voor vrouwen en meisjes. “Omdat het ertoe doet, ja, maar ook omdat zij me aanmoedigde om ermee door te gaan. En dat we elkaar allemaal moeten blijven vertellen dat iets ertoe doet, dat is misschien mijn punt.”