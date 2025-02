Meghan mag geen kleding verkopen met lifestylemerk As Ever

Meghan mag met haar lifestylemerk As Ever geen kleren verkopen. De reden daarvoor is dat de naam van haar bedrijf te veel lijkt op die van het Chinese kledingbedrijf ASEVER, hebben Amerikaanse merkautoriteiten geoordeeld. Dat schrijven media als Sky News, Daily Mail en The Telegraph.

In 2022 vroegen advocaten van Meghan goedkeuring om de naam As Ever te gebruiken voor verschillende producten, zoals kleding, schorten, jams en zelfs hondenkoekjes. In juli 2023 kwam daar een gedeeltelijke afwijzing op. De schorten en kleding mochten de naam niet hebben, de jams en hondenkoekjes wel.

Meghan bracht later haar lifestylemerk op de markt met de naam American Riviera Orchard. Het eerste product dat zij lanceerde was jam. Onlangs maakte de hertogin van Sussex bekend de naam te veranderen in As Ever.

Het kledingbedrijf ASEVER is gevestigd in de Chinese stad Shenzhen en levert kleding aan bijvoorbeeld H&M.