Meghan: medemenselijkheid onder druk door toxische social media

Meghan is van mening dat sociale media “giftig” zijn en ertoe hebben geleid dat mensen “onze medemenselijkheid” zijn vergeten. Dat heeft de hertogin van Sussex gezegd tijdens een panel waar zij bij aanwezig was bij het filmfestival South by Southwest (SXSW) in Texas. Meghan ging daar met andere bekende vrouwen in gesprek over de representatie van vrouwen in de media en entertainment.

Volgens Meghan zijn sociale media op veel manieren “toxisch”. De vrouw van de Britse prins Harry deelde dat zij probeert afstand te houden van al het negatieve dat online wordt geschreven. “De vervelendste berichten kwamen toen ik zwanger was van Archie en Lilibet”, zei Meghan. Het verbaasde haar hoe “kattig en wreed” mensen kunnen zijn.

“Maar we hebben ook bepaalde gewoontes gecreëerd”, vervolgde Meghan. “Wat ik echt niet begrijp, is dat vrouwen haat uitspreken naar andere vrouwen. Dat snap ik echt niet”, aldus Meghan. “Als je als vrouw iets naars over een andere vrouw leest, waarom deel je dat dan met je vrienden? We zijn onze medemenselijkheid vergeten.”