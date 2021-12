Meghan moet mogelijk getuigen in zaak prins Andrew

Mocht de zaak van prins Andrew bij de rechter komen, dan kan ook Meghan worden opgeroepen als getuige. Dat stelt David Boies, de advocaat van Virginia Roberts Giuffre (38), die de Britse prins heeft aangeklaagd omdat hij haar seksueel misbruikt zou hebben toen ze zeventien jaar oud was.

Dat zou gebeurd zijn in het huis van overleden miljardair Jeffrey Epstein, die bij het misbruik betrokken zou zijn geweest. Op 4 januari wordt in New York besloten of de misbruikzaak bij de rechter komt. De hertogin van Sussex kan worden gehoord omdat ze “een naaste medewerker was van prins Andrew” en dus mogelijk iets heeft gezien. “Wegens haar vroegere omgang met hem kan ze heel goed over belangrijke informatie beschikken en zal ze zeker iets hierover weten,” aldus Boies.

Meghan is volgens Boies “onderworpen aan de rechtspraak van Amerikaanse rechtbanken” omdat ze in de Verenigde Staten woont, zegt hij tegen nieuwswebsite The Daily Beast.

Er is nog geen beslissing genomen, zegt de advocaat. Ook prins Charles, de broer van Andrew, en Sarah Ferguson, de ex-vrouw van de zoon van koningin Elizabeth, zouden kunnen worden opgeroepen meent hij. Prins Andrew ontkent de beschuldigingen.