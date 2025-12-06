Meghan neemt contact op met haar vader na beenamputatie

Hertogin Meghan heeft contact opgenomen met haar vader Thomas Markle, die eerder deze week een beenamputatie onderging. Dat heeft een woordvoerder van Meghan bevestigd aan People. De 81-jarige Markle moest een acute operatie ondergaan nadat er trombose in zijn linkerbeen was geconstateerd.

Artsen kozen volgens Thomas Markle jr. voor een spoedprocedure nadat de voet van Markle “blauw en daarna zwart” was geworden. Markle jr. omschreef de situatie van zijn vader als “leven of dood”. De komende dagen wordt Markle op de intensive care in de gaten gehouden voor mogelijke infecties.

Het contact tussen de hertogin en Thomas Markle is al jaren vertroebeld. In de periode voor haar huwelijk met prins Harry in 2018 braken vader en dochter na onenigheid over zijn contact met de media. “Ik ben mijn vader kwijt”, zei Meghan later tijdens het beroemde interview met Oprah Winfrey.