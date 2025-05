Meghan neemt voormalig assistente van Bill Gates aan als adviseur

Hertogin Meghan heeft een voormalig assistente van Microsoft-bedenker Bill Gates aangesteld als belangrijkste adviseur. Volgens de Britse krant The Telegraph gaat deze Sarah Fosmo “een dynamische periode van groei overzien” voor de vrouw van prins Harry.

Fosmo gaat Meghan bijstaan bij projecten die ze de komende tijd op zich neemt. Het gaat hierbij onder meer om haar podcast, het tweede seizoen van haar Netflixserie With Love, Meghan en haar eigen lifestylelijn As Ever.

De 45-jarige Fosmo werkte zes jaar voor Gates Ventures van Bill Gates. Daarvoor was ze zeven jaar de assistente van de Amerikaanse coach en spreker Tony Robbins.