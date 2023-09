Meghan opnieuw aanwezig bij concert van Beyoncé in Los Angeles

Meghan is maandagavond opnieuw gespot bij een concert van Beyoncé, meldt de Daily Mail. Afgelopen vrijdag bezocht de hertogin van Sussex ook al een optreden van ‘Queen Bey’ in Los Angeles. Hier was ook prins Harry bij aanwezig.

Bij het optreden van maandag in LA werd Meghan vergezeld door actrice Kerry Washington en zangeres Kelly Rowland, die met Beyoncé vroeger in de meidengroep Destiny’s Child zat. Ook realitysterren Kim en Khloe Kardashian, hun moeder Kris Jenner en Amazonbaas Jeff Bezos en zijn vrouw Lauren Sanchez waren aanwezig en werden samen op de foto gezet. Diana Ross zong de jarige Beyoncé, die maandag 42 werd, op het podium toe.

Het is het derde concert van een grote wereldster voor Meghan in korte tijd. Naast het eerste optreden van Beyoncé in LA vrijdag, ging de hertogin vorige maand ook al naar een concert van Taylor Swift in Los Angeles. Daar was prins Harry vanwege een werktrip in Japan niet bij.