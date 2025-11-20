Meghan over Harry: niemand houdt meer van me dan hij

Meghan, de hertogin van Sussex, voelt zich zeer gesteund door haar man prins Harry. Dat vertelde de hertogin in een nieuw interview met Harper’s Bazaar. “Niemand in de wereld houdt meer van me dan hij, dus ik weet dat hij me altijd steunt”, zegt Meghan in het gesprek.

In het interview vertelt Meghan ook dat de “verwondering en speelsheid” van de Britse prins haar aantrekt. “Ik voelde me daar zo toe aangetrokken, en hij bracht dat in mij naar boven. Dat komt tot uitdrukking in elk aspect van ons leven”, aldus de voormalige actrice, die tegenwoordig een lifestylemerk leidt. “Zelfs in zaken wil ik dat we spelen en plezier hebben, dingen ontdekken en creatief zijn.”

De hertogin praat in het interview ook over haar kinderen Archie (6) en Lilibet (4), “die van de leeftijd zijn dat ze constant nieuwe dingen leren”. Ook zegt ze dat haar dochter op schoot komt zitten terwijl ze midden in een vergadering zit. “Mijn kantoor is dicht bij de keuken en het is geweldig dat ik vanuit huis kan werken. Het is een enorme luxe.”