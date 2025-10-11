Meghan plaatst boodschap voor dochter op Wereldmeisjesdag

Meghan heeft op Instagram een speciale boodschap geplaatst voor haar dochter Lilibet op Wereldmeisjesdag. “Voor alle meisjes – de wereld is van jullie”, schrijft ze bij een foto van haar en haar 4-jarige dochter.

Op de foto is te zien hoe Meghan haar dochter vasthoudt terwijl ze in een roze outfit met bijpassende tas in de tuin kijkt. De vrouw van prins Harry moedigt in haar bericht meiden aan om hun stem te gebruiken en elkaar te steunen. “Aan alle meisjes: deze wereld is van jullie. Doe alles wat je kunt om je rechten te beschermen, laat je stem horen, steun elkaar. Wij zullen hetzelfde voor jullie doen”, aldus Meghan. “Het is jullie recht en onze verantwoordelijkheid.”

Meghan en Harry zijn ook ouders van Archie, die 6 jaar oud is. De Verenigde Naties riepen in 2012 11 oktober uit tot Wereldmeisjesdag.