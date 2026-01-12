Meghan plant eerste bezoek aan VK in bijna 4 jaar

Meghan is van plan om deze zomer voor het eerst in vier jaar terug te keren naar Groot-Brittannië. De hertogin van Sussex zal naar verwachting haar man prins Harry vergezellen voor een promo-evenement van de Invictus Games in Birmingham, melden verschillende Britse media. Voorwaarde is dat het paar weer beveiligd wordt als het in het Verenigd Koninkrijk is.

Harry en Meghan verloren het recht op beveiliging toen ze in 2020 stopten als werkend lid van de koninklijke familie en naar Californië verhuisden. De hertog vecht dat sindsdien aan. Hij verloor in mei een rechtszaak hierover, maar de kwestie wordt binnenkort toch opnieuw beoordeeld. Britse media verwachten dat het comité dat hierover beslist, zal instemmen met Harry’s verzoek.

Meghan is niet meer in het VK geweest sinds de uitvaart van koningin Elizabeth in september 2022.

Sinds 2017 hebben de hertog en hertogin alle edities van de Invictus Games bijgewoond, het mede door Harry bedachte sportevenement voor zieke en gewonde militairen, in Toronto, Sydney, Den Haag en Düsseldorf. Vorig jaar was er voor het eerst ook een wintereditie in Canada. De volgende editie is volgend jaar in Birmingham.