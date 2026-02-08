Abonnementen

Meghan poseert op benefietgala Fifteen Percent Pledge

Vorsten

08/02/2026 5:31 pm

Meghan heeft zaterdag het jaarlijkse benefietgala van de Fifteen Percent Pledge in Los Angeles bezocht. De hertogin van Sussex poseerde bij het evenement op Paramount Studios voor de camera’s.

Het gala was bedoeld om Tina Knowles, de moeder van zangeres Beyoncé, te eren voor haar inzet voor de zwarte gemeenschap. De Fifteen Percent Pledge zet zich in voor de ondersteuning van bedrijven van zwarte ondernemers.

Naast Meghan waren ook andere bekende gasten aanwezig, onder wie model Winnie Harlow en zangeres Chloe Bailey.

