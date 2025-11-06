Meghan speelt voor het eerst in jaren weer in film

Meghan, de vrouw van prins Harry, gaat voor het eerst in jaren weer in een film spelen. Dat schrijven doorgaans betrouwbare media als Variety en Deadline. Het gaat om een kleine rol in de film Close Personal Friends.

In de film zijn onder anderen Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid en Henry Golding te zien. Het verhaal gaat over een ‘normaal’ koppel dat tijdens een reis een beroemd koppel leert kennen. Volgens verschillende media is Meghan in de film te zien als zichzelf.

De 44-jarige Meghan speelde jarenlang in de serie Suits. Ze stopte met acteren na haar verloving met prins Harry. In de afgelopen jaren maakten Meghan en haar man wel meerdere mediaproducties, waaronder de Netflixserie With Love, Meghan. De terugkeer van Meghan als actrice is enigszins opvallend. In 2022 leek ze dat nog uit te sluiten. “Je moet nooit nooit zeggen, maar mijn intentie is om dat absoluut niet te doen”, zei ze destijds tegen Variety.