Meghan spreekt in eerste podcastaflevering met Bumble-oprichtster

Hertogin Meghan heeft dinsdag de eerste aflevering van haar nieuwe podcast Confessions of a Female Founder gelanceerd. Daarin spreekt ze met goede vriendin Whitney Wolfe Herd, de oprichtster van de feministische datingapp Bumble.

Het interview met Herd is de eerste uit een reeks van acht gesprekken. De andere gasten heeft Meghan nog niet bekendgemaakt.

In de podcast praat de vrouw van prins Harry met vrouwelijke ondernemers. Herd vertelt in de aflevering onder meer over haar tijd bij datingapp Tinder, die ze mede bedacht. Na haar vertrek klaagde Herd de mensen achter de app aan wegens seksuele intimidatie en discriminatie. “Toen ik daarna die hele mediastorm over me heen kreeg en ik voor alles en nog wat werd uitgemaakt, heb ik mijn huis anderhalve maand niet verlaten”, vertelt Herd daarover.

Kinderen

Meghan vertelt in de podcast ook over het combineren van werk en kinderen. “Ze weet me altijd te vinden, zelfs als mijn deur dicht is”, zegt ze over dochtertje Lilibet. “Dan komt ze gewoon even op schoot zitten tijdens een meeting. Maar ik zou het niet willen missen hoor.”

Confessions of a Female Founder is niet de eerste podcast die Meghan uitbrengt. Zo’n twee jaar geleden maakte ze al Archetypes, over labels en vooroordelen waar vrouwen vaak mee te maken krijgen. De podcast stopte na een seizoen.