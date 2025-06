Meghan stopt tijdelijk met podcast

Meghan stopt tijdelijk met haar podcast Confessions of a Female Founder. De hertogin van Sussex kondigde in de podcast Aspire With Emma Grede aan zich te willen focussen op haar bedrijf.

In haar podcast sprak de hertogin met succesvolle vrouwelijke ondernemers terwijl ze haar eigen merk As Ever opbouwde. “Ik vind het geweldig dat er zoveel verlangen is naar een tweede seizoen, maar ik moet me concentreren op mijn bedrijf”, vertelt de vrouw van de Britse prins Harry. “Ik zou de show graag op een later moment tijdens mijn reis als ondernemer willen terugbrengen”

De podcast, geproduceerd door Lemonada Media, bestond uit acht afleveringen plus een bonusaflevering. In het eerste seizoen van de show sprak Meghan met gasten onder wie Whitney Wolfe Herd, Sara Blakely en Tina Knowles.